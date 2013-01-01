Широкоугольный рассеиватель. Сломался, что делать?

Вспышка упала, сломалась крышка батареи... как починить
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Impulsite
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Широкоугольный рассеиватель. Сломался, что делать?

Непрочитанное сообщение Impulsite » 1 янв 2013, 03:00

Ремонт широкоугольного светорассеивателя (ШУР).

Часто встречаются и другие названия этой детали: "встроенный рассеиватель", "встроенный широкоугольный рассеиватель", "широкоугольная панель", "Wide Angle Panel Diffuser", и т.п..

Не редки cитуации, когда возникает вопрос: "Сломался широкоугольный рассеиватель. Что делать?" И, хотя вполне можно пользоваться вспышкой и без этого ШУ рассеивателя, всё же его отсутствие доставляет неудобства.
В отсутствие ШУР, зум рефлектора устанавливается на самый широкий угол (14, 17 или 24 мм) и отказывается зуммироваться. В таком случае в слот (щель, куда обычно прячется ШУР) можно задвинуть кусок картона или пластмассы примерно такой же толщины и ширины. Датчик вспышки получит сигнал, что ШУР якобы на месте, и разрешит зуммирование рефлектора.

При наличии счастливой возможности купить новый рассеиватель, требуется открыть так называемый парт-лист (Parts List, Parts Catalog) или, по-нашему, перечень деталей и найти каталожный номер детали. Далее по этому номеру искать, заказывать и покупать. Ниже приведены для примера номера: CY2-4259 - для Canon 580EX II и SS060-50 - для Nikon SB-900 (SB-910). Также полезен поиск со словами: Wide Angle Diffuser, Wide-angle Diffuser Panel и т.п.. И, конечно, донором может послужить такая же вспышка, которая не подлежит ремонту.

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Правда, цена покупки этого кусочка пластмассы может не обрадовать. Особенно для вспышек, уже давно не выпускающихся. Тогда бывает рационально потратить немного времени на ремонт широкоугольного рассеивателя. Здесь на форуме есть несколько примеров, как можно починить отломанный ШУР разных вспышек:
http://impulsite.ru/viewtopic.php?p=9581#p9581 - Yongnuo YN560.
http://impulsite.ru/viewtopic.php?p=16664#p16664 - Sony HVL-F58AM.
http://impulsite.ru/viewtopic.php?p=15228#p15228 - Nikon SB-600.
http://impulsite.ru/viewtopic.php?p=10373#p10373 - Canon 430EX.
http://impulsite.ru/viewtopic.php?p=14569#p14569 - Sigma EF-530 DG Super.

Это примеры. Подобным образом можно и в других вспышках исправить поломку ШУР.

Canon 580EX II – Diffuser Repair - замена рассеивателя. Показана последовательность разборки вспышки.


Impulsite писал(а):
8 дек 2017, 12:01
 Согласен со сказанным ранее, прежде всего, пользуясь руководством пользователя, сбросить все настройки к изначальным, по умолчанию.
FELix_B писал(а):На вспышке отсутствует выдвижной широкоугольный светорассеиватель
Если при этом зум всегда в положении "14mm", то лампа в обычной съёмке почти всегда будет работать с перегрузом и наблюдаемые симптомы могут быть связаны с износом лампы. Поэтому надо попробовать задвинуть в паз широкоугольного рассеивателя (ШУР) пластинку толщиной 2,5 мм и подходящей ширины (например, школьную линейку) и убедиться, что концевик WP при нажатии пластинкой переключает индикацию зума.
Ниже на фото показано отделение ШУР без самого рассеивателя. Концевой выключатель WP замкнут, когда ШУР в нерабочем положении, задвинут до конца, и размыкается при выдвижении ШУР в рабочее положение. Состояние датчика WP можно проверять прозвонкой на разъёме CN6: http://impulsite.narod.ru/canon/430ex/wiring.png.

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Думаю, можно было бы открыть голову вспышки и осмотреть лампу на наличие трещин, потемнения и проч. признаков износа: http://impulsite.ru/viewtopic.php?p=3605#p3605
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grumbler
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любопытный
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Re: Yongnuo YN560, есть схема

Непрочитанное сообщение grumbler » 14 фев 2013, 05:54

Доброго времени суток!
Уважаемые форумчане, подскажите чем можете.
На вспышке отломился выдвижной светорассеиватель, а теперь и светоотражающая шторка вылетела.
Как открыть крышку, указанную на фото, и добраться до фиксирующей пружины? Желательно с фото
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Impulsite
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Re: Yongnuo YN560, есть схема

Непрочитанное сообщение Impulsite » 14 фев 2013, 06:22

Здравствуйте, grumbler!
Эхе-хе... коллега melk старался для Вас, а вы вникнуть в его подсказки поленились:
7. Чтобы разобрать "голову"...

Не забывайте о безопасности, проверяйте напряжение на основном конденсаторе и разряжайте резистором 1 кОм 2-5 Вт.
И сделайте снимки по ходу разборки головы. Добавим к инструкции melk'а.
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grumbler
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Re: Yongnuo YN560, есть схема

Непрочитанное сообщение grumbler » 14 фев 2013, 07:54

Уважаемый, impulsite!
Я внимательно изучил инструкцию уважаемого melk, а также посерфил по инету (собственно и набрел на этот форум). Но проблема в том, что крышечка, на которую я указал, находится с обратной стороны головы. К сожалению вспышки с собой нет, иначе бы я разобрал и проверил. Судя по фото на других сайтах, если разобрать так http://impulsite.ru/viewtopic.php?p=5235#p5235, то добираешься до лампы. Собственно чтобы чего либо не отломить и задал вопрос.
Чтобы не быть голословным вечером попробую разобрать с фотоотчетом и представить обчеству для разбора полетов.
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grumbler
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Re: Yongnuo YN560, есть схема

Непрочитанное сообщение grumbler » 15 фев 2013, 07:42

Ну что же, уважаемые владельцы вспышек Yongnuo YN560, и все интересующиеся, начнем ремонт светорассеивателя!
Приобрел недавно вспышку с отломленным рассеивателем. Сегодня попытаемся его починить при помощи нехитрого инструмента и русской смекалки.
Собственно сама вспышка и рассеиватель со светоотражателем:
Изображение

Как разобрать голову было описано в посте выше.
Кратко - откручиваем 2 винтика, аккуратно, не царапая, отрываем приклеенные резиновые молдинги, и вытаскиваем металлические скобки:
Изображение

Далее выкручиваем 2 винтика, фиксирующие лампу с отражателем? При снятии отражателя вас может хе$@ть... вобщем ударить током в 300 вольт, как этого избежать читайте выше в теме!
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Вот мы и добрались до интересующей нас крышки! Она фиксируется на 4 винтиках:
Изображение

И открываем:
Изображение Изображение

Вот интересующая нас деталь, шторка должна стоять примерно так:
Изображение

Сначала хотел приклеить пластиковые штырьки к ушкам рассеивателя, как в оригинале. Но они настолько мелкие, да и непрочная конструкция будет. Решил впаять проволочки. Проволока мягкая, поэтому решил использовать обыкновенную швейную иглу подходящего диаметра, она закаленная и не будет гнуться. Так как шторка пластиковая и плавиться, решил вплавить иголку паяльником. Идея отпала, т.к. паяльник сгорел (но как вариант не отбрасывайте, вдруг кому пригодиться). Пришлось вспомнить законы физики, а именно "при трении происходит нагрев". Поэтому недолго думая зажал половинку иглы в шуруповерт и на максимальной скорости начал "всверливаться" в ушко рессеивателя. При нагревании иглы она вошла в пластик как в масло:
Изображение

Плюс этого метода выявился при установки рассеивателя на держатель. Игла прошла в пластик, но не приклеилась, а очень плотненько держится. Поэтому пассатижами можно регулировать выступающую длину. Крепим к держателю:
Изображение

ВНИМАНИЕ! Не забудьте вставить пружинку в паз прежде чем обкусывать выступающую иглу:
Изображение

Прикидываем на глаз (или по линейке) длину штырьков, вытягиваем немного пассатижами и аккуратно откусываем лишнее. Помните, пластик хрупкий! Затем вталкиваем штырьки заподлицо (можно лишнее зачистить, чтобы в последствии не цеплялось):
Изображение

Должно получиться примерно так:
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Сборку производим в обратном порядке. Вуаля!
Изображение

Если после подключения к фотику вспышка еще и работает, то вы просто молодец или вам несказанно повезло! :)
Не бойтесь экспериментировать!
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Impulsite
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Re: Yongnuo YN560, есть схема

Непрочитанное сообщение Impulsite » 15 фев 2013, 10:27

Вот и хорошо.
Единственное примечание хочу сделать, что иголку лучше не откусывать, а отрезать и подшлифовывать наждачным диском. Если иголка попадется не китайская, а твёрдая, из хорошей стали, то может испортить пассатижи или кусачки. :)
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Vint_09
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Re: Canon 430EX

Непрочитанное сообщение Vint_09 » 18 апр 2013, 23:33

Здравствуйте. Приобрел данную вспышку со сломанным рассеивателем (шторка), теперь думаю, где её взять. Нашёл на ибее для 430 второй версии, кто знает они одинаковые? По каталогам маркировка разная.
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Impulsite
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эксперт
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Re: Canon 430EX

Непрочитанное сообщение Impulsite » 19 апр 2013, 11:57

Здравствуйте, Vint_09!
Обычно при ремонте не задумываешься измерять размеры. Наверное, только коллега Vikt(or) может ответить на ваш вопрос.
Если сломанный рассеиватель есть в наличии, то часто его можно отремонтировать. Пример с ремонтом рассеивателя в Yongnuo YN560.
И в случае, если купленный рассеиватель окажется не по размеру, то Вы сможете его продать. Это довольно частая поломка.
А пока, чтобы выключить датчик выдвижения рассеивателя, вставьте в паз до упора пластинку примерно такой же толщины и ширины. Вы будете иметь возможность нормально пользоваться вспышкой.

PS: у вспышек 430EX и 430EX II корпусные детали, пожалуй, кроме ноги, практически одинаковые. Поэтому очень вероятно, что рассеиватель от второй модели подойдет. Но все равно, пожалуйста, сообщите, удалось ли заменить.
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Vint_09
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новичок
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Re: Canon 430EX

Непрочитанное сообщение Vint_09 » 19 апр 2013, 16:00

Спасибо!
Рассеиватель остался, но у него крепление сломано. Сама рамка осталась внутри вспышки и датчик замкнут, работает без замечаний.
Размеры шторки: ширина-46мм, длинна по центру 35, расстояние между петлями крепления- 40мм. У кого есть вторая модификация, прошу замерить.

Если не трудно, напишите размеры вашего.
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Impulsite
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Re: Canon 430EX

Непрочитанное сообщение Impulsite » 19 апр 2013, 16:12

Устройство крепления диффузера подобно тому, что изображено на этих фотографиях. И если сломаны только оси, то и можно поступить также, как grumbler. И это будет надежнее, быстрее и дешевле, чем новый диффузер покупать.

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Широкоугольный рассеиватель и его отсек такой же, как в Canon 430EX II.
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Vint_09
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Re: Canon 430EX

Непрочитанное сообщение Vint_09 » 19 апр 2013, 17:55

Да я знаю, деталировку скачал. Но сломано ушко, просто так не восстановить.
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Vikt(or)
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мaстер
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Re: Canon 430EX

Непрочитанное сообщение Vikt(or) » 19 апр 2013, 19:25

Vint_09 писал(а):Но сломано ушко, просто так не восстановить.
Ну не знаю, это же простейшая работа. Вчерась восстановил рассеиватель на SB-910 за 7$ ибо такая фигня больше и не стоит. Там ушко посложней чем на 430, иголкой не обойдёшься - диаметр большой, к тому же обломок вообще потерялся. Взял винтик с большой шляпкой, согнул и вплавил в оргстекло.
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Нет такой проблемы, которую мы не смогли бы проигнорировать, приложив совместные усилия.
Король Ральф I
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Vint_09
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Re: Canon 430EX

Непрочитанное сообщение Vint_09 » 19 апр 2013, 22:03

Как тут можно вплавить?

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Vikt(or)
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мaстер
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Re: Canon 430EX

Непрочитанное сообщение Vikt(or) » 19 апр 2013, 23:02

Возьмите скрепку и сделайте колечко с ножками. Как-то так. Одна ножка с крючком вплавится сверху, вторая снизу.

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А вообще фотоаппарат это устройство для получения графических файлов, которое может комплектоваться устройством для освещения. Не понимаю зачем вам рассеиватель для устройства освещения, если вы пока не можете получать вменяемые графические файлы, обрабатывать их и даже просто демонстрировать в интернетах :roll:
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Нет такой проблемы, которую мы не смогли бы проигнорировать, приложив совместные усилия.
Король Ральф I
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Impulsite
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эксперт
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Re: Canon 430EX

Непрочитанное сообщение Impulsite » 20 апр 2013, 10:51

Ремонт ШУ рассеивателя.
К способу, предложенному Виктором, я бы предложил и такой:
1) высверлил отверстия. Диаметр меньше на 0,1-0,2 мм, чем диаметр будущих металлических осей,
2) сначала вплавил г-образную ось (№1 на рис.),
3) Надел эту ось так называемый "держатель",
4) вторую ось вплавил вращением с трением, так же, как делал grumbler.

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Vint_09
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Re: Canon 430EX

Непрочитанное сообщение Vint_09 » 20 апр 2013, 11:05

Про Г-образную ось сразу не догадался. Спасибо за наводку, попробую. Если не получится, закажу новый. Обрабатывать умею, а как вставлять действительно не понял.
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Impulsite
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Re: Canon 430EX

Непрочитанное сообщение Impulsite » 20 апр 2013, 11:16

Акриловое стекло довольно хрупкий материал. Поэтому перед вплавлением "имплантантов" необходимо высверливать отверстия меньшего диаметра. Это облегчает вхождение имплантанта. Я надеялся, что картинки скажут больше, чем слова. :)
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Vint_09
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Re: Canon 430EX

Непрочитанное сообщение Vint_09 » 21 апр 2013, 09:47

Подумал и заказал новый рассеиватель. О результатах отпишусь.
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Joker74
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Re: Canon 430EX

Непрочитанное сообщение Joker74 » 24 май 2013, 21:09

Hi,all!
Люди добрые, может кто-нть выложить куда-нть (в Библиотеку, например) service manual для Canon 430EX (лучше для ЕХ2)? В библиотеке сайта ссылки померли за давностью лет, а то сегодня, видимо по причине землетрясения в Охотском море, уронил вспышку 430ЕХ2, и поломалось крепление выдвижного рассеивателя :cry: . Гарантия, похоже, накрывается по-любому, в нашей провинции ремонтировать негде (ближайший Canon-овский сервис в 300 верстах), так что излаживать придется самостоятельно. А посему нужен мануал для грамотной разборки, чтоб лишнего не наломать... :(
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Joker74
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Re: Canon 430EX

Непрочитанное сообщение Joker74 » 25 май 2013, 21:16

Огромное человеческое спасибо!
Осталось решить, пытаться восстановить сломаную, или попытаться заказать новую. Крепление рассеивателя у 430ЕХ2 малость отличается: вместо отверстий - выступы, что, впрочем, никак не улучшает прочность конструкции. Можно и засверлить, и вплавить.. Все равно хрупкая конструкция.. В общем - пока в раздумиях..
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Impulsite
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Re: Nikon SB-600, есть схема и сервис-мануал

Непрочитанное сообщение Impulsite » 18 янв 2015, 15:26

Ремонт широкоугольного светорассеивателя.
В результате падения одна из цапф диффузора была отломлена.
1. Для доступа к отсеку, где помещается ШУ рассеиватель, потребовалось поднять все платы в головке. Под ними находятся винты, крепящие крышку отсека. И здесь - будьте внимательны - прикреплен световод. С ним обращаться аккуратно, даже нежно! :)
2. Вот как ШУР должен лежать в отсеке. Обратите внимание, что левая цапфа отсутствует. И здесь хорошо виден датчик широкоугольного рассеивателя; его контакты разомкнуты, когда ШУР задвинут внутрь до упора, и замыкаются при вытаскивании ШУР из отсека в рабочее положение.
3. На месте отлома надфилем была сделана полочка - это облегчает последующее сверление. Затем просверлено отверстие Ф 1,3 мм и нарезана резьба М1,6.
4. Головка подходящего винтика М1,6 обточена до цилиндра диаметром 2,5 мм.
5. Винт закручен в отверстие так, чтобы головка выступала над краем ШУР примерно как цапфа с другой стороны. Т.е. около 1,5 мм.
6. Проверяем, попадает ли винт на фигурную пружину. При сборке не забываем укладывать возвратную пружину как показано на фото.
7. ШУР в рабочем положении после сборки вспышки.

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Impulsite
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эксперт
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Re: Sony HVL-F58AM

Непрочитанное сообщение Impulsite » 30 май 2015, 17:34

Ещё пример ремонта широкоугольного рассеивателя, ШУР.

Шувалов Василий (aka awas1) http://sony-club.ru/showthread.php?t=14 ... ost1364113
[u]awas1[/u] писал(а):Как я рассеиватель ремонтировал.
Досталась мне с рук 58-я вспышка с отломанным широкоугольным рассеивателем. Были отломаны цилиндрические выступы, которыми рассеиватель входил в гнезда сопрягаемой с ним детали.
Импланты были сделаны из скрепки с диаметром проволоки 1.2мм, на ней была нарезана резьба M1.1, длина резьбы чуть меньше ширины выступающей части рассеивателя, куда имплант будет вкручиваться. Чтобы начать нарезать резьбу, сделал очень пологую фаску, после часть с фаской сточил надфилем. Все размеры - по месту.
В ушках рассеивателя просверлил отверстия 0.8 или 0.9, уж не помню точно, и первым метчиком нарезал резьбу M1.1.
Импланты обезжирил ацетоном (при нарезании резьбы на металле используется смазка) и посадил на клей. Чтобы соединить детали, голову вспышки пришлось разобрать.
Как это выглядит у исправного рассеивателя

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Машиностроительное черчение подзабыл, конечно. Кстати, интересная картина, если увеличить карандашный рисунок.

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И что получилось:

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Делал с теми материалами и инструментами, что были под рукой, возможны и другие варианты решения проблемы. Например, имплант просто на клей посадить или, сделав насечки, вплавить, нагрев паяльником, я побоялся испортить деталь.
Кстати, рассеиватель в сборе называется X-2318-695-1 PANEL VIDE (COMPL) и стоил как крыло от самолета ещё по старому курсу доллара, а сейчас как весь самолет.
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