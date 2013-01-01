Часто встречаются и другие названия этой детали: "встроенный рассеиватель", "встроенный широкоугольный рассеиватель", "широкоугольная панель", "Wide Angle Panel Diffuser", и т.п..
Не редки cитуации, когда возникает вопрос: "Сломался широкоугольный рассеиватель. Что делать?" И, хотя вполне можно пользоваться вспышкой и без этого ШУ рассеивателя, всё же его отсутствие доставляет неудобства.
В отсутствие ШУР, зум рефлектора устанавливается на самый широкий угол (14, 17 или 24 мм) и отказывается зуммироваться. В таком случае в слот (щель, куда обычно прячется ШУР) можно задвинуть кусок картона или пластмассы примерно такой же толщины и ширины. Датчик вспышки получит сигнал, что ШУР якобы на месте, и разрешит зуммирование рефлектора.
При наличии счастливой возможности купить новый рассеиватель, требуется открыть так называемый парт-лист (Parts List, Parts Catalog) или, по-нашему, перечень деталей и найти каталожный номер детали. Далее по этому номеру искать, заказывать и покупать. Ниже приведены для примера номера: CY2-4259 - для Canon 580EX II и SS060-50 - для Nikon SB-900 (SB-910). Также полезен поиск со словами: Wide Angle Diffuser, Wide-angle Diffuser Panel и т.п.. И, конечно, донором может послужить такая же вспышка, которая не подлежит ремонту.
Правда, цена покупки этого кусочка пластмассы может не обрадовать. Особенно для вспышек, уже давно не выпускающихся. Тогда бывает рационально потратить немного времени на ремонт широкоугольного рассеивателя. Здесь на форуме есть несколько примеров, как можно починить отломанный ШУР разных вспышек:
http://impulsite.ru/viewtopic.php?p=9581#p9581 - Yongnuo YN560.
http://impulsite.ru/viewtopic.php?p=16664#p16664 - Sony HVL-F58AM.
http://impulsite.ru/viewtopic.php?p=15228#p15228 - Nikon SB-600.
http://impulsite.ru/viewtopic.php?p=10373#p10373 - Canon 430EX.
http://impulsite.ru/viewtopic.php?p=14569#p14569 - Sigma EF-530 DG Super.
Это примеры. Подобным образом можно и в других вспышках исправить поломку ШУР.
Canon 580EX II – Diffuser Repair - замена рассеивателя. Показана последовательность разборки вспышки.
Impulsite писал(а): ↑8 дек 2017, 12:01Согласен со сказанным ранее, прежде всего, пользуясь руководством пользователя, сбросить все настройки к изначальным, по умолчанию.
Если при этом зум всегда в положении "14mm", то лампа в обычной съёмке почти всегда будет работать с перегрузом и наблюдаемые симптомы могут быть связаны с износом лампы. Поэтому надо попробовать задвинуть в паз широкоугольного рассеивателя (ШУР) пластинку толщиной 2,5 мм и подходящей ширины (например, школьную линейку) и убедиться, что концевик WP при нажатии пластинкой переключает индикацию зума.FELix_B писал(а):На вспышке отсутствует выдвижной широкоугольный светорассеиватель
Ниже на фото показано отделение ШУР без самого рассеивателя. Концевой выключатель WP замкнут, когда ШУР в нерабочем положении, задвинут до конца, и размыкается при выдвижении ШУР в рабочее положение. Состояние датчика WP можно проверять прозвонкой на разъёме CN6: http://impulsite.narod.ru/canon/430ex/wiring.png.
Думаю, можно было бы открыть голову вспышки и осмотреть лампу на наличие трещин, потемнения и проч. признаков износа: http://impulsite.ru/viewtopic.php?p=3605#p3605