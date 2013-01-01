Непрочитанное сообщение grumbler » 15 фев 2013, 07:42

ВНИМАНИЕ!

Ну что же, уважаемые владельцы вспышек Yongnuo YN560, и все интересующиеся, начнем ремонт светорассеивателя!Приобрел недавно вспышку с отломленным рассеивателем. Сегодня попытаемся его починить при помощи нехитрого инструмента и русской смекалки.Собственно сама вспышка и рассеиватель со светоотражателем:Как разобрать голову было описано в посте выше.Кратко - откручиваем 2 винтика, аккуратно, не царапая, отрываем приклеенные резиновые молдинги, и вытаскиваем металлические скобки:Далее выкручиваем 2 винтика, фиксирующие лампу с отражателем? При снятии отражателя вас может хе$@ть... вобщем ударить током в 300 вольт, как этого избежать читайте выше в теме!Вот мы и добрались до интересующей нас крышки! Она фиксируется на 4 винтиках:И открываем:Вот интересующая нас деталь, шторка должна стоять примерно так:Сначала хотел приклеить пластиковые штырьки к ушкам рассеивателя, как в оригинале. Но они настолько мелкие, да и непрочная конструкция будет. Решил впаять проволочки. Проволока мягкая, поэтому решил использовать обыкновенную швейную иглу подходящего диаметра, она закаленная и не будет гнуться. Так как шторка пластиковая и плавиться, решил вплавить иголку паяльником. Идея отпала, т.к. паяльник сгорел (но как вариант не отбрасывайте, вдруг кому пригодиться). Пришлось вспомнить законы физики, а именно "при трении происходит нагрев". Поэтому недолго думая зажал половинку иглы в шуруповерт и на максимальной скорости начал "всверливаться" в ушко рессеивателя. При нагревании иглы она вошла в пластик как в масло:Плюс этого метода выявился при установки рассеивателя на держатель. Игла прошла в пластик, но не приклеилась, а очень плотненько держится. Поэтому пассатижами можно регулировать выступающую длину. Крепим к держателю:Не забудьте вставить пружинку в паз прежде чем обкусывать выступающую иглу:Прикидываем на глаз (или по линейке) длину штырьков, вытягиваем немного пассатижами и аккуратно откусываем лишнее. Помните, пластик хрупкий! Затем вталкиваем штырьки заподлицо (можно лишнее зачистить, чтобы в последствии не цеплялось):Должно получиться примерно так:Сборку производим в обратном порядке. Вуаля!Если после подключения к фотику вспышка еще и работает, то вы просто молодец или вам несказанно повезло!Не бойтесь экспериментировать!