Yongnuo YN500EX

Схемы и устранение неисправностей
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MitrichK
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Re: Yongnuo YN500EX

Непрочитанное сообщение MitrichK » 20 ноя 2018, 13:00

ШлиМимо писал(а):MitrichK, если полистаете форум, найдёте и ответ ;)
Листаю уже три дня. Не нашел пока
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ШлиМимо
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Re: Yongnuo YN500EX

Непрочитанное сообщение ШлиМимо » 20 ноя 2018, 13:01

Impulsite писал(а):Возможно, имеется обрыв провода или разъём сдвинут с места / плохо припаян.
Ничего иного и быть не может, хотя ... ещё + концевичёк (маловероятно) .
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MitrichK
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Re: Yongnuo YN500EX

Непрочитанное сообщение MitrichK » 20 ноя 2018, 13:08

ШлиМимо писал(а):
Impulsite писал(а):Возможно, имеется обрыв провода или разъём сдвинут с места / плохо припаян.
Ничего иного и быть не может, хотя ... ещё + концевичёк (маловероятно) .
Как добраться до разъема и где он находится?
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MitrichK
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Сообщения: 5
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Re: Yongnuo YN500EX

Непрочитанное сообщение MitrichK » 20 ноя 2018, 19:42

Разобрал, видимых повреждений не нашел. На всякий случай подергал провода. Собрал, дефект пока пропал
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MaxxQwert
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Re: Yongnuo YN500EX

Непрочитанное сообщение MaxxQwert » 6 май 2019, 10:29

Добрый день. Начала умирать лампа на YN-500Ex. На просторах АлиЭкспресса именно для 500 есть только у одного продавца, но он какой-то сомнительный. В основной массе предлагают лампы для "YONGNUO YN-460 YN-465 YN-467 YN-468 II YN-560 YN-560 YN-565" Подойдет эта лампа для 500? Или у нее стоит другая лампа? И какие есть аналоги для YN-500Ex.

Сейчас нет возможности разобрать вспышку. Нет ли у кого нибудь случайно размеров лампы от YN500?

Заранее спасибо.
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Impulsite
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эксперт
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Re: Yongnuo YN500EX

Непрочитанное сообщение Impulsite » 6 май 2019, 11:13

Здравствуйте, MaxxQwert!
Невозможно с уверенностью сказать, подойдут ли перечисленные, так как неизвестно, что каждый продавец выкладывает под этим названием. Надо пробовать.
Но из первых сообщений темы точно известно, что лампа для Yongnuo YN500EX должна быть низковольтной, т.е. способной зажигаться от 200...300 В на конденсаторе. И по габаритам, особенно по диаметру трубки, такая же, как изначальная лампа.
Лампы для 400 серии рассчитаны на меньшую ёмкость конденсатора, они меньше по размерам, поэтому их следует исключить из выбора.
Если попадется высоковольтная лампа, как применяемая во вспышках Nikon, Canon и в последних версиях Yongnuo, чтобы она устойчиво зажигалась в Yongnuo YN500EX, потребуется несложное изменение схемы, показанное в сообщении viewtopic.php?p=18027#p18027 Это называется вольтодобавка, которая облегчает зажигание импульсных ламп с рабочим напряжением выше 350 В.

Подобная лампа из YN560 viewtopic.php?p=29782#p29782
Фото сгоревшей лампы на фоне линейки. 45,5 мм длина (41 мм по стеклу), 3,6 мм сечение в средине лампы.
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MaxxQwert
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Re: Yongnuo YN500EX

Непрочитанное сообщение MaxxQwert » 6 май 2019, 11:59

Подскажите еще. Может ли из-за подгоревшей лампы наступать перегрев вспышки? В последнее время стала быстро перегреваться. Последний раз в HSS режиме даже ушла в отключение по перегреву. Пол года назад ни разу не случался перегев. А сейчас время работы до перегрева все меньше и меньше. Визуально лампа черная до середины колбы в районе поджигаюшего и вся в мелких трещинах. Имеется небольшое оплавление на отражателе.
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Impulsite
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Re: Yongnuo YN500EX

Непрочитанное сообщение Impulsite » 6 май 2019, 12:21

Может. Уменьшение светоотдачи лампы из-за почернения автоматика компенсирует большей энергией на каждом пыхе. Отсюда и перегрев. И ещё надо проверить аккумуляторы. Старея, теряя ёмкость, они тоже склонны греться больше, чем в начале эксплуатации.

PS: MaxxQwert, когда будете менять лампу, сфотографируйте её и укажите основные размеры.

Осторожно! Высокое напряжение! Перед началом работы с открытой вспышкой проверить остаточное напряжение и безопасно, с помощью резистора 0,5-1 килоОм 2-5 Ватт, разрядить основной конденсатор можно на плате FLASH PCB в головке вспышки на точках пайки желтого (A1) и чёрного (A4) провода и на POWER PCB плате в точках пайки MC(+) (красный провод) и MC(-) (чёрный провод).

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MaxxQwert
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Re: Yongnuo YN500EX

Непрочитанное сообщение MaxxQwert » 6 май 2019, 12:27

Спасибо. Аккумы новые. После смены аккумуляторов я и начал замечать перегрев. Старые уже не давали быструю скорость перезарядки. А после смены аккумуляторов, скорость увеличилась и вдруг впервые за все время эксплуатации появился перегрев. Я голову раскрутил для проверки. Визуально все целое и не обугленное, кроме лампы и подплавленного отражателя.
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Impulsite
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Re: Yongnuo YN500EX

Непрочитанное сообщение Impulsite » 6 май 2019, 12:35

Покажите на фото, как сильно подплавлен отражатель.
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MaxxQwert
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Re: Yongnuo YN500EX

Непрочитанное сообщение MaxxQwert » 6 май 2019, 12:40

Хорошо, но попозже. Сейчас нет возможности разобрать.
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Impulsite
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Re: Yongnuo YN500EX

Непрочитанное сообщение Impulsite » 6 май 2019, 12:44

Горелые места отражателя можно закрыть, наклеив тонкую алюминиевую фольгу, например, от шоколада или из строительного магазина, где встречается фольга на самоклейке.
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MaxxQwert
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Re: Yongnuo YN500EX

Непрочитанное сообщение MaxxQwert » 6 май 2019, 12:56

Для уменьшения нагрева и дальнейшего разрушения?
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alchemistt
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Re: Yongnuo YN500EX

Непрочитанное сообщение alchemistt » 19 сен 2019, 16:24

Еще одна yn500ex с вздувшимся высоковольтным конденсатором. Со слов владельца, пользовались очень мало. С самого начала вспышка долго заряжалась. При очередном включении после нескольких месяцев хранения послышались щелчки, индикатор готовности светился всё время зеленым, через несколько секунд появлялась индикация разряженной батареи (только что распакованный комплект щелочных energizer), батарейки нагревались. При установке NiMH аккумуляторов конденсатор таки бахнул ))).
"Фирменный" yongnuo 1300мкФ 330В, похоже что с огромной утечкой. Напряжение заряда 324-329 вольт. Поставлен Rubicon 1400/330 с Canon
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Adeptus Mechanicus
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Re: Yongnuo YN500EX

Непрочитанное сообщение Adeptus Mechanicus » 20 ноя 2019, 11:39

Здравствуйте. Есть пара проблем с YN500EX, первая: при включении (при зарядке емкости) потребляет очень большой ток (порядка 5А) и обычные аккумуляторы NiMH не тянут, просаживаются до нуля и вспышка даже включится не может, более менее работает только от LI-po (причем всего от одной банки 3,7в), потребление 5а это нормально и дело в аккумуляторах или что то действительно не так. И вторая проблема более серьезная: не идет вспышка, при нажатии пилот лампа чуть чуть моргает, видимо срабатывает поджиг. Лампа целая проверил в другой вспышке. Так как схем найти не удалось разобраться не так просто, смотрю на разводку платы и ничего не понимаю, тиристор с маркировкой CR5AS запараллелен катушкой и не понятно для чего он там вообще, при этом при включенной вспышке на всех его выводах примерно 300в, подскажите куда еще смотреть? может кто сталкивался с такими проблемами?
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Impulsite
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Re: Yongnuo YN500EX

Непрочитанное сообщение Impulsite » 20 ноя 2019, 12:38

На счёт аккумуляторов ответил здесь:
viewtopic.php?p=32254#p32254
viewtopic.php?p=32258#p32258

А что касается YN500EX, то прошу выложить фото печатных плат с обеих сторон. Йонгнуо постоянно работают над улучшением качества и, возможно, имеющиеся фото уже устарели. Посмотрим, чем отличается ваша вспышка. И если снимки качественные, с хорошей деталировкой, бестеневым освещением, то по ним вполне получается восстанавливать схемы. Как это делается, пример здесь: Canon Transistor Pack E, рисуем схему!
В целом, схема вспышки подобна Yongnuo YN568EX viewtopic.php?f=10&t=557 и также смотрите схемы других вспышек Yongnuo.
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Adeptus Mechanicus
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Re: Yongnuo YN500EX

Непрочитанное сообщение Adeptus Mechanicus » 20 ноя 2019, 19:06

Ок, в ближайшее время все отфоткаю
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Adeptus Mechanicus
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Re: Yongnuo YN500EX

Непрочитанное сообщение Adeptus Mechanicus » 21 ноя 2019, 13:19

Фото препарированной вспышки. Досконально разбирать не стал, думаю с мозгами все нормально, но если надо сфоткаю. Еще залью кусок схемы от YN568, чтоб под руками было, схема в общих чертах действительно очень похожа.

Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
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Adeptus Mechanicus
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Re: Yongnuo YN500EX

Непрочитанное сообщение Adeptus Mechanicus » 21 ноя 2019, 20:59

Для чего нужен тиристор CR5AS, который сверху стоит параллельно с индуктивностью? Есть подозрения, что его пробило т.к. у него на управляющем выводе напряжение 320 В, то же, что и на силовом конденсаторе.
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Impulsite
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Re: Yongnuo YN500EX

Непрочитанное сообщение Impulsite » 22 ноя 2019, 22:20

Adeptus Mechanicus писал(а):
21 ноя 2019, 20:59
Для чего нужен тиристор CR5AS, который сверху стоит параллельно с индуктивностью ?
Это так называемый 'байпас'. Тиристор в основных режимах работы вспышки пропускает ток через себя и дроссель не участвует в работе. В режимах HSS и в командном режиме (если вспышка его поддерживает) тиристор CR5AS выключается; и ток лампы идет через дроссель. Индуктивность этого дросселя суммируется с индуктивностью дросселя возле основного конденсатора и, тем самым, облегчается включение и выключение IGBT и лампы в HSS и также в Command Mode.

Поиск по форуму: байпас*

TTL-протоколы вспышек. Что это такое?
Протокол Canon E-TTL - как это на самом деле выглядит?
Протокол Nikon i-TTL - как это на самом деле выглядит?
HSS mode в накамерных вспышках
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Impulsite
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Re: Yongnuo YN500EX

Непрочитанное сообщение Impulsite » 22 ноя 2019, 23:14

Adeptus Mechanicus писал(а):
21 ноя 2019, 13:19
думаю с мозгами все нормально, но если надо сфоткаю.
Спасибо за хорошее качество снимков. Если получится снять MAIN PCB с обеих сторон, то снимки не будут лишними. Я вашими заменю предыдущие.
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Adeptus Mechanicus
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Re: Yongnuo YN500EX

Непрочитанное сообщение Adeptus Mechanicus » 23 ноя 2019, 00:06

Получается что данный тиристор можно исключить из списка проблемных деталей (даже если он сгорел)? Что еще проверять? Смотрел осциллографом IGBT, импульсы у него как на затворе так и на коллекторе имеются, прозвонить к сожалению пока не могу.
Ок, фото мозгов выложу.
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Impulsite
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Re: Yongnuo YN500EX

Непрочитанное сообщение Impulsite » 23 ноя 2019, 08:16

Проверить отдельно лампу, конденсатор поджига, трансформатор поджига.
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Adeptus Mechanicus
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Re: Yongnuo YN500EX

Непрочитанное сообщение Adeptus Mechanicus » 23 ноя 2019, 18:18

Проблему нашел! Долго искал, прозванивал все детали, наконец выяснилось что причина в обрыве белого провода (тот, что на IGBT идет :D ). Собрал все назад и тут всплыла еще одна проблема, сейчас попытаюсь понятно объяснить: у вспышки есть два режима - один накамерный, если можно так выразиться, второй для работы в ведомом режиме, переключаются они долгим нажатием кнопки "М". В режиме синхронизации все хорошо, подрежимы нормально переключаются (ETTL, iTTL, S1, S2), а в накамерном режиме доступен только TTL. И при нажатии на "М" экранчик мигает, иногда проскакивают какие-то буквы, но подрежимы не переключаются, а они должны быть (TTL, S и Multi). Возможно, кроме провода где-то еще что-то отпало.

Также фото платы Main:

Изображение Изображение
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Impulsite
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Re: Yongnuo YN500EX

Непрочитанное сообщение Impulsite » 24 ноя 2019, 10:18

Белый провод - это A2, который идет от диодов D301, D302 на коллектор IGBT? В каком месте он отломился? Внутри оболочки в области "шеи"?
http://impulsite.narod.ru/yongnuo/yn500 ... _sidea.jpg
http://impulsite.narod.ru/yongnuo/yn500 ... _sideb.jpg
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