Непрочитанное сообщение Adeptus Mechanicus » 20 ноя 2019, 11:39

Здравствуйте. Есть пара проблем с YN500EX, первая: при включении (при зарядке емкости) потребляет очень большой ток (порядка 5А) и обычные аккумуляторы NiMH не тянут, просаживаются до нуля и вспышка даже включится не может, более менее работает только от LI-po (причем всего от одной банки 3,7в), потребление 5а это нормально и дело в аккумуляторах или что то действительно не так. И вторая проблема более серьезная: не идет вспышка, при нажатии пилот лампа чуть чуть моргает, видимо срабатывает поджиг. Лампа целая проверил в другой вспышке. Так как схем найти не удалось разобраться не так просто, смотрю на разводку платы и ничего не понимаю, тиристор с маркировкой CR5AS запараллелен катушкой и не понятно для чего он там вообще, при этом при включенной вспышке на всех его выводах примерно 300в, подскажите куда еще смотреть? может кто сталкивался с такими проблемами?