Непрочитанное сообщение duron » 4 июл 2014, 00:41

Здравствуйте, форумчане.

После непродолжительного использования, обмазала клеем свои ласты и моя вспышечка...

Проблема в следующем:

Вспышка заряжается, индикатор загорается красным, все режимы переключаются. Все происходит в обычном режиме, но до первого пыха. В любом режиме, при любой установленной мощности, пых происходит на полной. После, индикатор опять загорается красным, но следующих вспышек уже нет. Ни с камеры, ни в ручную моргнуть не удается, хотя режимы переключаются и зуммирование работает. Если вспышку выключить и включить, то можно опять ее поджечь, но тоже только один раз. При выборе стробоскопа также происходит одна мощная вспышка. При повторном нажатии на кнопку проверки слышны щелчки равные выбранной частоте (думается, поджиг срабатывает).

Есть еще наблюдения. После включения вспышки слышны очень тихие пощелкивания с интервалом около 6 с. После срабатывания вспышки интервал становится 1с и не увеличивается. И еще момент: создается впечатление, что мощность вспышки гораздо больше максимальной мощности в штатном режиме. Если пыхнуть в ладонь, то становится не тепленько, а обжигающе горячо. Хотя, последний довод весьма субъективен и проверить, является ли он симптомом моей неисправности, можно будет только после ремонта тела.

Пока еще не разбирал, но думается, с поджигом все в порядке, схема заряда тоже в норме. Есть подозрение, что пробило IGBT. Есть ли у кого маркировка оного а заодно и драйвера?

Может кто чего подскажет по данной проблеме?