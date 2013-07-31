Yongnuo YN568EX II, есть часть схемы

Схемы и устранение неисправностей
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Impulsite
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Yongnuo YN568EX II, есть часть схемы

Непрочитанное сообщение Impulsite » 31 июл 2013, 14:49

Электрическая схема вспышки, в общем идентична схеме YN568EX. Можно пользоваться рисунками из темы Yongnuo YN568EX и частично из темы Yongnuo YN565EX.




Изучение фотографий показало точки, в которых может присутствовать высокое напряжение и в которых можно перед началом работы с открытой вспышкой проверить остаточное напряжение и безопасно разрядить основной конденсатор, используя для этого резистор 1 килоОм 2-5 Ватт.
На фотографии платы преобразователя, POWER, эти точки обозначены как MC(+) и MC(--).
Также точки, где безопасно можно разрядить основной конденсатор, есть в головке вспышки на плате лампы. А именно это места пайки проводов на разъёме CN8-B - жёлтого (точка 1) и черного (точка 4):

Изображение

Основная плата MAIN PCB:

Изображение Изображение

Плата преобразователя POWER PCB:

Изображение Изображение Изображение

Плата головки HEAD PCB:

Изображение Изображение Изображение

Плата конденсатора CAP PCB:

Изображение Изображение Изображение

Плата ноги FOOT PCB:

Изображение Изображение

Гнездо синхронизации PC port:

Изображение Изображение
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hukos
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коллега
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Re: Yongnuo YN560, есть неполная схема

Непрочитанное сообщение hukos » 7 ноя 2013, 09:04

Yongnuo YN-568EX II в правом верхнем углу в режиме TTL мигает значение зума "М14", вспышка не реагирует на зум объектива и нажатия кнопки"zoom" на вспышке. Всё остальное работает Перед этим вспышку уронили. Что делать? Вспышка приехала с Китая.
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Impulsite
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Re: Yongnuo YN560, есть неполная схема

Непрочитанное сообщение Impulsite » 7 ноя 2013, 10:25

Посмотрите, широкоугольный рассеиватель на месте? Задвинут до конца, до упора? Если его нет, то вставьте кусок пластмассы подходящей толщины и ширины, чтобы нажать на датчик ШУ рассеивателя.
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hukos
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Re: Yongnuo YN560, есть неполная схема

Непрочитанное сообщение hukos » 8 ноя 2013, 14:33

Спасибо за помощь. Под колпаком широкоугольный светорассеиватель не был виден. Сейчас всё нормально. Вспышка упала где то с высоты полтора метра. Разбилось красное стекло, пришлось склеить. Может кто знает где взять новое стекло на Yongnuo YN-568EX II .
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PPA55
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Re: Yongnuo YN-568EX II

Непрочитанное сообщение PPA55 » 1 янв 2014, 22:19

Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
На вспышке перестал работать зум. При смене фокусного расстояния на объективе в автомате и при ручной настройке значения зума на экране меняются, но рефлектор не движется и звуков никаких не слышно. Если достать рассеиватель, то показывает 14 мм, но ни движений ни звуков тоже нет. При включении вспышки рефлектор не двигается, но есть звук - как будто моторчик пробует крутить, но у него это не получается, треска нет.
Все остальное прекрасно работает... Кто встречался, как лечить?
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Impulsite
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Re: Yongnuo YN-568EX II

Непрочитанное сообщение Impulsite » 2 янв 2014, 10:10

Здравствуйте, PPA55!
Наверное, следует осмотреть мотор и механизм перемещения рефлектора, не тормозит ли что-либо? И прозвонить с одновременным растяжением те 4 провода, которые соединяют мотор с основной платой. Не исключено, что есть перелом провода внутри оболочки.
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PPA55
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Re: Yongnuo YN-568EX II

Непрочитанное сообщение PPA55 » 3 янв 2014, 17:13

Проблему решил: заклинило механизм перемещения рефлектора в голове, решилось аккуратным пошатыванием механизма туда-сюда.
Кроме того, на направляющей на смазку прилип небольшой кусочек луженного провода, вероятно, из-за него и заклинило. Но просто убрать его не помогло.
Спасибо за помощь!

Изображение Изображение Изображение Изображение
Последний раз редактировалось PPA55 5 янв 2014, 22:17, всего редактировалось 1 раз.
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shade2130
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Re: Yongnuo YN568EX II

Непрочитанное сообщение shade2130 » 11 янв 2014, 23:22

Всем привет, сегодня уронил вспышку с 1.5 метров на плитку! в итоге не работает зум, вспыхивает и в радио вспыхивает но на башмак не реагирует. а на корпусе небольшая лопина в раионе сгиба та как была сложена 90 град во время падения..решил начать с зума, так как посчитал проще. разбирал так viewtopic.php?p=5235#p5235... разбирал и увидел что двигатель привода зума раскололся пополам не сильно но фото не хочу кидать... минут пять поразмыслив как его склеить решил завтра склеить термо клеем. а сегодня поставил две точки супер клея чтоб работало, с зумом я справился, собрал а проблемы с башмаком остались! разобрав тушку понял что там много плат а с виду все на месте, за исключением того что лазер фокуса провернулся и смотрит в сторону. немного поковыряв понял что там все с виду гуд! собрал но не работает, тогда я решил просто сбросить настройки вспышки и это сработало :D правда я потом еще несколько раз сбрасывал чтобы стабильно заработало. и методом тыка поправил лазер и приклеил его. вот и все ;) мне повезло! не стал все супер клеем клеить потому что боюсь во внутрь двигателя попадет...
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hukos
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Re: Yongnuo YN568EX II

Непрочитанное сообщение hukos » 28 мар 2014, 22:49

hukos писал(а): Вспышка Yongnuo YN-568EX II упала где то с высоты полтора метра.
Полгода проработала нормально. Неделю назад резко перестала работать. Лампочка горит и табло, вспышек нет, при разборке видимых повреждений нет. Что может быть, что проверить? Если проблема в лампе какую нужно?
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Impulsite
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Re: Yongnuo YN568EX II

Непрочитанное сообщение Impulsite » 29 мар 2014, 10:39

Я бы начал с проверки соответствующих напряжений на узлах схемы. С проверки, нет ли трещин в дорожках - их иногда только под микроскопом видно. С проверки качества конденсатора поджига. Если на лампе имеются следы износа, можно попытаться обмотать её медной проволочкой без лаковой изоляции, соединенной с поджигающим электродом. С лампой, еще не полностью изношенной, это на некоторое время восстанавливает работоспособность.
Менять лампу Yongnuo рекомендовал бы только на такую же от Yongnuo.
Почти во всех вспышках Yongnuo (кроме, кажется, самых последних ) нет вольтодобавки и лампы "для Nikon" или "для Canon" плохо, трудно зажигаются во вспышках Yongnuo.
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hukos
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Re: Yongnuo YN568EX II

Непрочитанное сообщение hukos » 2 апр 2014, 09:49

Спасибо за советы. А какая лампа сюда идёт?
У меня есть только одна лампа которую я брал c запасом на Sigma 530, вроде как аналог на Canon 430.Cтоит ли её попробовать?
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Impulsite
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Re: Yongnuo YN568EX II

Непрочитанное сообщение Impulsite » 2 апр 2014, 10:43

hukos писал(а):А какая лампа сюда идёт?
Более определённо можно ответить после изучения плат вспышки Yongnuo YN568EX II. Сделайте, пожалуйста, фото плат с обеих сторон. Я попробую разобраться, имеется ли вольтодобавка, улучшающая зажигание лампы, и после этого будут какие-то рекомендации.
С другой стороны, Вы можете на практике проверить пригодность тех или иных ламп. Главное условие: диаметр трубки не должен превышать 3,5...3,6 мм, чтобы не сгорел IGBT-транзистор.
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hukos
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Re: Yongnuo YN568EX II

Непрочитанное сообщение hukos » 3 апр 2014, 08:02

Мой поставщик ламп говорит.По параметрам подходит лампа от canon 580 , она у него есть в наличии за 10$. Получается, что это CY2-4135-000. Диаметр 3.7мм .Speedlite 430EZ - Y17-1073-000, всё тоже самое но диаметр 3.5 мм, она у меня есть в наличии.Так какую попробовать? Цена 0.2 мм 10 баксов
viewtopic.php?p=819#p819
Можно конечно отправить вспышку в Китай. Брал в сентябре 2013,но она у меня падала и разбилось стекло. Я думаю претензии по гарантии не примут.
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Impulsite
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Re: Yongnuo YN568EX II

Непрочитанное сообщение Impulsite » 3 апр 2014, 10:34

Уважаемый hukos, я же прямо говорю: можете пробовать ставить ваши лампы. Но очень вероятно, что будут плохо зажигаться эти лампы, которые "для Nikon" или "для Canon", в том числе "для Sigma 530".
Я Вас ещё раз прошу: сделайте снимки плат этой вспышки, чтобы можно было проанализировать схему и ответить на вопрос, есть ли вольтодобавка в схеме Yongnuo YN568EX II.
Повторяю специально для Вас: если вольтодобавки нет, то лампы, предназначенные для Canon (CY2-4135-000) зажигаться не будут или будут зажигаться с пропусками.
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MA8
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Не работает YN-568 II в ручном режиме

Непрочитанное сообщение MA8 » 21 май 2014, 22:46

Перестала корректно работать вспышка Youngnuo YN568 II в ручном режиме как внешняя. Использую Canon 600D, поджигаю внешнюю вспышку встроенной. При этом на мощности 1/1 фото получается по яркости такое же как в режиме 1/64, но все остальные мощности работают нормально.

1/1
Image

1/2
Image

Пробовал перевести вспышку в режим ETTL и управлять ею в ручном режиме с камеры. Получается лучше, но фото на мощности 1/1 и 1/2 практически одинаковые по яркости, правда 1/1 все-таки поярче.

1/1
Image

1/2
Image

В ручном режиме как накамерная вспышка работает вполне нормально.

Подскажите, пожалуйста, с чем может быть связана проблема и как ее решить?
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Impulsite
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Re: Yongnuo YN568EX II

Непрочитанное сообщение Impulsite » 23 май 2014, 11:04

Здравствуйте, MA8!
А когда ваша вспышка YN568EX II на камере, то как она работает в E-TTL? И раньше эта вспышка с той же камерой нормально синхронизировалась как ведомая в беспроводном E-TTL и ручном режимах?
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MA8
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Re: Yongnuo YN568EX II

Непрочитанное сообщение MA8 » 23 май 2014, 21:26

impulsite писал(а):Здравствуйте, MA8!
А когда ваша вспышка YN568EX II на камере, то как она работает в E-TTL? И раньше эта вспышка с той же камерой нормально синхронизировалась как ведомая в беспроводном E-TTL и ручном режимах?
Тестировал на камере со вспышкой в ручном режиме. В E-TTL похоже работает нормально и как накамерная и как ведомая. Но наверняка трудно проверить, т.к. там автоматически все регулируется. Но визуально нормально.

Раньше, в течение 2 лет, эта вспышка с этой же камерой нормально синхронизировалась и как ведомая в беспроводном E-TTL, так и в ручном режимах.
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Impulsite
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Re: Yongnuo YN568EX II

Непрочитанное сообщение Impulsite » 25 май 2014, 11:23

MA8, никаких особых мнений не возникло.
Не уверен, понимаю ли вашу ситуацию до конца, но, вероятно, можно было бы не использовать беспроводное управление мощностью ведомой вспышки с камеры, а применить на YN568EX II режим S2 (с ручной установкой мощности на самой вспышке) и включить встроенную вспышку фотокамеры в режим обычного E-TTL с глубокой экспокоррекцией уровня вспышки в минус.
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MA8
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Re: Yongnuo YN568EX II

Непрочитанное сообщение MA8 » 27 май 2014, 21:06

Спасибо, похоже, что это единственный рабочий вариант. Именно его сейчас и использую в съемке.
Но глюк реально очень странный. Служба поддержки Yongnuo разводит руками. В интернете тоже не нашел ничего похожего.
А в Москве вообще существуют сервисы, которые могут на хорошем уровне диагностировать источник проблемы?
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hukos
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Re: Yongnuo YN568EX II

Непрочитанное сообщение hukos » 16 июн 2014, 08:46

Прошло три месяца вспышку так и не разобрали. Может кто уже выяснил есть ли вольтодобавки на Yongnuo YN568EX II , и подойдёт ли для замены лампа от для Canon (CY2-4135-000)?
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Impulsite
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Re: Yongnuo YN568EX II

Непрочитанное сообщение Impulsite » 16 июн 2014, 12:41

hukos, сделайте, пожалуйста, фото плат с обеих сторон. Я попробую разобраться, имеется ли вольтодобавка, улучшающая зажигание лампы, и после этого будут какие-то рекомендации.
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hukos
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Re: Yongnuo YN568EX II

Непрочитанное сообщение hukos » 18 июн 2014, 14:38

Хорошо поручу новому специалисту. Если не сложно киньте ссылку на рекомендации по разборке данной вспышки.
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Impulsite
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Re: Yongnuo YN568EX II

Непрочитанное сообщение Impulsite » 19 июн 2014, 09:31

Полезная информация есть и в параллельных темах по вспышкам Yongnuo. Например:
Схема разборки Yongnuo YN-560,
Разборка головки и ремонт широкоугольного рассеивателя (ШУР).
Будем надеяться, что ваш новый специалист, кроме фото плат, задокументирует фотографиями процесс разборки именно YN568EX II и Вы поделитесь снимками. :)
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duron
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Re: Yongnuo YN568EX II

Непрочитанное сообщение duron » 4 июл 2014, 00:41

Здравствуйте, форумчане.
После непродолжительного использования, обмазала клеем свои ласты и моя вспышечка...
Проблема в следующем:
Вспышка заряжается, индикатор загорается красным, все режимы переключаются. Все происходит в обычном режиме, но до первого пыха. В любом режиме, при любой установленной мощности, пых происходит на полной. После, индикатор опять загорается красным, но следующих вспышек уже нет. Ни с камеры, ни в ручную моргнуть не удается, хотя режимы переключаются и зуммирование работает. Если вспышку выключить и включить, то можно опять ее поджечь, но тоже только один раз. При выборе стробоскопа также происходит одна мощная вспышка. При повторном нажатии на кнопку проверки слышны щелчки равные выбранной частоте (думается, поджиг срабатывает).
Есть еще наблюдения. После включения вспышки слышны очень тихие пощелкивания с интервалом около 6 с. После срабатывания вспышки интервал становится 1с и не увеличивается. И еще момент: создается впечатление, что мощность вспышки гораздо больше максимальной мощности в штатном режиме. Если пыхнуть в ладонь, то становится не тепленько, а обжигающе горячо. Хотя, последний довод весьма субъективен и проверить, является ли он симптомом моей неисправности, можно будет только после ремонта тела.
Пока еще не разбирал, но думается, с поджигом все в порядке, схема заряда тоже в норме. Есть подозрение, что пробило IGBT. Есть ли у кого маркировка оного а заодно и драйвера?
Может кто чего подскажет по данной проблеме?
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barabashkaod
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Re: Yongnuo YN568EX II

Непрочитанное сообщение barabashkaod » 4 июл 2014, 17:14

Здравствуйте, форумчане
У меня та же проблема была, я дал по гарантии. Но нашел практическое лечение на этом форуме viewtopic.php?f=10&t=557, думаю, что нашей тоже поможет. Скажите, как у вас успехи в решении этой проблемы?
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